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Бывший офицер СБУ раскрыл расположение тайных украинских тюрем

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Фото: Pixabay
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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), попросивший не раскрывать его личность, рассказал агентству «РИА Новости», где находятся секретные тюрьмы, которым негласно покровительствует спецслужба. Мужчина утверждает, что более двух лет служил на оперативной работе в Мариуполе, а уволился в 2017 году.

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По его словам, между собой сотрудники СБУ называют тайные тюрьмы библиотеками. Задержанных сначала направляли в «библиотеку», где пытками их старались разговорить, а после передавали СБУ в СИЗО. В результате узников официально оформляли лишь через несколько дней или месяцев. Сами пленные умоляли отправить их в СИЗО, но только не в секретное учреждение, а после заключения им требовалось лечение.

«Библиотека» — это не одно конкретное место. Так называли и аэропорт (тайная тюрьма в аэропорту Мариуполя. — Ред.), и базу «Азова» на Левом берегу — это Орджоникидзевский район Мариуполя, в здании школы. Был еще частный дом на выезде из Мариуполя в Володарский (Никольский) район, где тоже стоял «Азов», — рассказал бывший офицер.

Один из бывших заключенных тюрьмы в аэропорту Кирилл Филичкин рассказал «РИА Новости», что его допрашивал депутат Верховной рады Олег Ляшко, а нардеп Игорь Мосийчук пытал. 33-летний житель Мариуполя попал в тайную тюрьму 7 мая 2014 года, при этом по документам его задержали 18 августа того же года. В то время Ляшко был одним из создателей «Азова», а Мосийчук — заместителем командира батальона.

Еще одному бывшему узнику Михаилу Шубину известно как минимум о пяти захоронениях под взлетной полосой легкомоторных самолетов. По его словам, бойцы «Азова» психологически пытают заключенных в ямах с телами узников, замученных до смерти.

О новых доказательствах существования тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя стало известно 17 июля — появились видео, снятые на территории воздушной гавани, и официальное подтверждение со стороны Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ).

На следующий день появился документ СБУ, согласно которому учреждение существовало по меньшей мере до конца 2018 года, а украинские военные требовали у заключенных и их родственников крупные суммы денег за освобождение. Один из бывших узников подтвердил, что некоторых заключенных мучили до смерти, а после хоронили около аэропорта без фамилий, под номерами.

25 марта экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о тайных тюрьмах службы в Донбассе. По его словам, одна из таких расположена на первом этаже левого крыла терминала мариупольского аэропорта. Через нее летом и осенью 2014 года прошли более 300 человек, два человека погибли.

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