СМИ узнали новые данные о тайной украинской тюрьме в Мариуполе

Тайная украинская тюрьма в аэропорту Мариуполя существовала по меньшей мере до конца 2018 года, а за освобождение у заключенных и их родных требовали деньги. Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на документ Службы безопасности Украины (СБУ) 18 июля.

В документе нет подтверждений уничтожения тюрьмы или прекращения ее работы, а значит, есть вероятность, что она еще существует. Кроме того, за свободу у узников и их родственников вымогали деньги. Это агентству подтвердил бывший заключенный секретного учреждения.

В распоряжение агентства также попала справка старшего оперуполномоченного по особо важным делам 3-го отдела 5-го управления военной контрразведки подполковника Сергея Стеценко. Документ датирован 1 ноября 2018 года.

В нем офицер докладывает начальству о контакте с неким «агентом Рено», которого местная жительница Людмила Момот попросила выяснить местонахождение ее сына Игоря, пропавшего в октябре того же года. По словам женщины, через неделю после пропажи молодого человека ей позвонил неизвестный и сообщил, что Игорь находится в мариупольском аэропорту, а за его освобождение нужно заплатить $3 тыс. Таких денег у женщины не оказалось.

В ответ Стеценко поручил Рено заверить Момот «в несуществовании тюрем на территории аэропорта» «с целью предотвращения утечки информации о месте содержания заключенных в изоляторе на территории указанного учреждения».

Еще один бывший узник — Павел Каракосов — рассказал о перенесенных им пытках в тайной тюрьме. Он утверждает, что убитые действительно были, их хоронили без фамилий под номерами. Также он допустил существование в городе и рядом с аэропортом массовых захоронений тел бывших заключенных.

О новых доказательствах существования тюрьмы стало известно накануне — появились видео, снятые на территории аэропорта, а также официальное подтверждение со стороны Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ). Известно, что тюрьма принадлежит батальону «Азов» при негласном покровительстве СБУ.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) попросили мировое сообщество обратить внимание на эти данные и помочь собрать новые доказательства.

25 марта экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о тайных тюрьмах службы в Донбассе. По его словам, одна из таких расположена на первом этаже левого крыла терминала мариупольского аэропорта. Через нее летом и осенью 2014 года прошли более 300 человек, два человека погибли.