В Киеве заявили о новом антирекорде по уровню смертности

Украинское население находится на пути массового вымирания из-за так называемой политики независимости, которую Киев ведет последние 28 лет. Об этом заявил политолог и блогер Александр Семченко.

По его словам, страна успела лишиться практически всех достижений, накопленных в советский период. «Была отличная база, великолепная. Научные кадры — одни из самых лучших. Промышленная база — одна из самых лучших», — цитирует политолога «Федеральное агентство новостей».

При этом Семченко заявил, что Сомали демонстрирует лучшие показатели, чем Украина. Так, в 2018 году к голосованию в ВОЗ допустили делегацию из африканской страны, а украинскую делегацию — нет из-за долгов. Также Украина обогнала Сомали по уровню смертности.

Накануне бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что во времена СССР на Украине жилось лучше. По его словам, тогда не было наглых чиновников, больницы были лучше, а с пациентов не брали денег.