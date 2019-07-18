Прямой эфир

В Киеве заявили о новом антирекорде по уровню смертности

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинское население находится на пути массового вымирания из-за так называемой политики независимости, которую Киев ведет последние 28 лет. Об этом заявил политолог и блогер Александр Семченко.

По его словам, страна успела лишиться практически всех достижений, накопленных в советский период. «Была отличная база, великолепная. Научные кадры — одни из самых лучших. Промышленная база — одна из самых лучших», — цитирует политолога «Федеральное агентство новостей».

При этом Семченко заявил, что Сомали демонстрирует лучшие показатели, чем Украина. Так, в 2018 году к голосованию в ВОЗ допустили делегацию из африканской страны, а украинскую делегацию — нет из-за долгов. Также Украина обогнала Сомали по уровню смертности.

Накануне бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что во времена СССР на Украине жилось лучше. По его словам, тогда не было наглых чиновников, больницы были лучше, а с пациентов не брали денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав назвал основные причины смерти женщин в России
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017