Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.

«Ставка Нафтогаза на газовую войну и на победу в ней — чистая авантюра. Украине нужна не газовая война, а газовый мир с Россией», — написал политик в Twitter.

Экс-министр экономики Украины страны Виктор Суслов 17 июля заявил, что страну ждет техногенная катастрофа в случае утраты транзита газа из России.

По его словам, для нормальной работы газотранспортной системы необходимо, чтобы через нее проходили 45 млрд куб. м топлива. В данный момент не хватает 10 млрд куб. м.

«Придется отключать предприятия, города, для того чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа», — сказал Суслов.

В этой связи Суслов призвал Киев ответственно вести переговоры с Россией и не допускать неаккуратных заявлений.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 5 июля также заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа. По его словам, страна может «замерзнуть» без топлива.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. Действующие контракты на транзит российского газа через Украину истекают в конце года.

Стороны до сих пор не подписали нового соглашения. Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.