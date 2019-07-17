Донецк призвал допустить международные организации к экс-командиру ПВО ДНР

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) потребовали в ходе заседания гуманитарной подгруппы в Минске обеспечить доступ международных правозащитных организаций к похищенному Службой безопасности Украины (СБУ) бывшему командиру одного из подразделений ПВО ДНР Владимиру Цемаху. Об этом рассказала 17 июля глава МИДа республики Наталья Никонорова.

«Республики подняли вопрос о незаконном похищении Владимира Цемаха сотрудниками СБУ и потребовали обеспечить к нему доступ представителей международных правозащитных организаций и лично господина (Тони. — Ред.) Фриша (координатора гуманитарной подгруппы. — Ред.)», — приводит ее слова «РИА Новости».

5 июля супруга Цемаха Ирина подтвердила информацию о том, что его похитили украинские спецслужбы. По ее словам, это произошло 27 июня.

«Я пришла после работы, увидела следы борьбы: все покупки, которые он должен был сделать на рынке, валялись по квартире, валялось окровавленное полотенце, следы крови на пороге, его мобильный телефон, ключи от машины, портмоне. Нигде не было его прав, моих и его военного билета ДНР», — сказала она.

Ранее в этот же день адвокат Цемаха сообщал о его аресте. Не уточняется, по какому делу мужчина проходит подозреваемым. Его дочь Мария связала задержание отца с тем, что с октября 2014 года он был начальником ПВО в месте, неподалеку от которого был сбит самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те в ответ заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Расследование катастрофы проводит совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. По ее данным, Boeing сбили из комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ из Курска. Следователи утверждают, что к крушению причастны трое россиян и один украинский гражданин. В Москве подчеркивают, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине.

Во время пресс-конференции после «прямой линии» 20 июня президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть своя версия крушения рейса MH17, однако ее никто не слушает.