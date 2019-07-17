Дочь экс-командира ПВО ДНР сообщила о недопуске к нему сотрудников МККК

Дочь похищенного украинскими спецслужбами бывшего командира ПВО подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное Владимира Цемаха заявила, что представители Международного комитета Красного Креста передали ее отцу в СИЗО посылку от родных, однако их к нему не допустили.

«Красному Кресту удалось все-таки передать папе в СИЗО посылку. Но увидеть его не дали, мотивируя тем, что свидания разрешены только близким родственникам», — приводит слова Марии Цемах «РИА Новости».

Она не исключила, что представителей Красного Креста не допустили к отцу, «чтобы они не могли увидеть его истинное состояние, оценить его здоровье».

Ранее родственники Цемаха подтвердили информацию СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры.

При этом в украинских СМИ назвали Цемаха ценным свидетелем по делу о гибели малайзийского Boeing летом 2014 года.

Полпред ДНР в контактной группе по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова ранее заявила, что Цемах был назначен командиром бригады ПВО города Снежное спустя три месяца после крушения МН17.

Ранее 17 июля посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что Украина и США до сих пор не предоставили свои данные о крушении самолета, следовавшего рейсом MH17.

Лайнер «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Расследование этого инцидента ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» доставили из России, а потом вернули обратно.

Президент РФ Владимир Путин в мае прошлого года заявлял, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, поскольку ее не допустили к этой работе.