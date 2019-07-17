Песков заявил о неизменности отношения Москвы к расследованию крушения MH17

В Кремле прокомментировали письмо, которое родственники погибших при крушении малайзийского самолета направили российским властям. Как заявил в среду, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он не в курсе самого письма, но отношение Москвы к расследованию этой катастрофы остается неизменным.

«Наше отношение к следствию и суду в Нидерландах хорошо известно. Мы не считаем его объективным», — сказал он журналистам.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия с самого начала предлагала свое участие в расследовании, но получила отказ.

«Мы не можем признать результаты (расследования. — Ред.) без участия нашей страны. В этом плане ничего в нашей позиции не изменилось», — подчеркнул Песков.

Ранее 17 июля семьи погибших при крушении самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, призвали Россию «раскрыть правду» о катастрофе, пишет «Газета.ru». Для этого, по их мнению, Москва должна сотрудничать с ООН и «признать свою часть ответственности за уничтожение MH17».

МИД России, в свою очередь, опубликовал комментарий в связи с пятилетием этой трагедии. В комментарии ведомства указывается, что власти Нидерландов «всё более злоупотребляют чувствами и горем родственников погибших рейса МН17» в попытках «продавливания в мировом общественном мнении тезисов о причастности России» к катастрофе.

Лайнер «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Расследование этого инцидента ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» доставили из России, а потом вернули обратно.

Президент РФ Владимир Путин в мае прошлого года заявлял, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, поскольку ее не допустили к этой работе.