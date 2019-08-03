Тюремная слепота: заключенные вынуждены месяцами обходиться без очков

Заключенные в столичных СИЗО, имеющие проблемы со зрением, вынуждены месяцами обходиться без очков из-за строгих ограничений в отношении таких изделий и огромной очереди к тюремным офтальмологам. А у многих просто нет денег, чтобы заказать себе «правильные» оправу и стекла. По этой причине заключенным сложно знакомиться с документами следствия, что нарушает их гражданские права, рассказал «Известиям» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, необходимо обеспечить нуждающихся заключенных бесплатными очками за счет бюджета. В столичном управлении ФСИН «Известиям» сказали, что сейчас на московские СИЗО приходится два офтальмологических кабинета, но запланировано открытие третьего — в «Бутырке».

Пластмассовая история

Подозреваемый в растрате Евгений Осипов находится в московском следственном изоляторе № 5 уже два месяца, и всё это время он даже не может читать, потому что вынужден обходиться без очков.

— По словам Евгения Осипова, в момент задержания ему сказали, что через пару часов отпустят. Поэтому очки он с собой не взял, и уже два месяца мама не может ему их передать , — рассказал «Известиям» Иван Мельников, добавив, что это далеко не единичная история.

Очки и футляр, разрешенные в СИЗО, должны быть из пластмассы — как линзы, так и оправа — и не иметь металлических деталей. На основании этих требований театральному менеджеру и продюсеру Алексею Малобродскому, арестованному по делу «Гоголь-центра», в свое время не разрешили взять очки в камеру.

заключенные Алексей Малобродский во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском районном суде Фото: ТАСС/Михаил Почуев

— В изолятор временного содержания на Петровке мне не разрешили взять один из футляров для очков. Сказали, что там какие-то железочки. Потом, когда перевезли в СИЗО «Матросская Тишина» ФСИН России, из двух пар очков (для чтения и для дали) по этой же причине разрешили взять только первую, — сообщил он «Известиям».

Передать очки в следственный изолятор могут родственники и знакомые только при наличии рецепта, подтвержденного врачом-офтальмологом СИЗО. А он в столице пока один на 10 тыс. заключенных.

Доктор едет, едет...

В женском СИЗО № 6 заключенная Мария С. теребит в руках бесполезные очки.

— Месяца три назад приехал офтальмолог, он измерял мне зрение с помощью обыкновенной линейки, потому что оборудования в этом изоляторе нет. Он выписал рецепт, родственники заказали очки, а пользоваться ими невозможно — не подходят, — рассказала она членам комиссии.

По словам Ивана Мельникова, это не единственная жалоба на качество и сроки оказания медпомощи.

заключенные Фото: Depositphotos

— В уже упомянутом СИЗО № 5 сидит уже 3,5 года предприниматель Вячеслав Казанцев. Он заявил нам, что несколько месяцев ждал приема, и для обследования его вывозили в СИЗО № 4, где есть оборудованный кабинет. Но очки, заказанные по рецепту тюремного врача, ему не подошли , — уточнил ответственный секретарь столичного ОНК. — Теперь Казанцев настаивает на подборе очков в гражданской поликлинике.

По словам Алексея Малобродского, ему удалось добиться приема у офтальмолога лишь через несколько месяцев нахождения в СИЗО.

— Но я до сих пор испытываю проблемы со зрением, которых не бывало раньше, — бесконечное жжение, обильное слезотечение, — заявил продюсер.

Он не исключает связи появления этих симптомов с тем, что зрение не было своевременно скорректировано.

заключенные Фото: ТАСС/Александр Щербак

Право на защиту

Сейчас те, у кого нет средств, чтобы заказать очки на воле через родственников, могут рассчитывать лишь на помощь благотворителей и священнослужителей, пояснил Иван Мельников.

— Мы предлагаем обязать медицинские службы региональных управлений ФСИН обеспечивать нуждающихся очками, заложив в бюджет средства на эти цели, — сказал он «Известиям». — Это предложение, наряду с инициативой расширения ассортимента тюремных магазинов в части продажи очков, мы направили омбудсмену Татьяне Москальковой.

Правозащитник подчеркнул, что возможность пользоваться очками — это не вопрос комфорта, а право гражданина.

— На воле очками за счет средств региональных бюджетов обеспечиваются инвалиды, но надо понимать, что в СИЗО гражданин заработать на очки не может, и в колониях, где зачастую нет работы, тоже. А в СИЗО в случае отсутствия очков гражданин не в состоянии знакомиться с необходимыми документами, а также материалами уголовного дела. Тем самым нарушаются его конституционные права, в том числе на защиту и охрану здоровья, так как в СИЗО портится зрение, — отметил правозащитник. — Да и в колониях у заключенных тоже должны быть очки, суд у нас приговаривает к лишению свободы, а не к лишению зрения.

Две ставки

Сколько всего арестованных и осужденных людей нуждаются в коррекции зрения, выяснить не удалось — такую статистику Федеральная служба исполнения наказаний не ведет (ответ ФСИН есть в распоряжении «Известий»).

Сейчас на все столичные медорганизации уголовно-исполнительной системы предусмотрено полторы ставки офтальмолога, а на Санкт-Петербург и Ленобласть — две.

Информация о том, что пациенты в московских СИЗО ожидают приема офтальмолога на протяжении трех и даже более месяцев, не соответствует действительности, считает начальник медико-санитарной части УФСИН Москвы Галина Тимчук.

— Врач-офтальмолог у нас пока один, работает на полставки, то есть по Трудовому кодексу — три часа в день. Еще, бывает, накладывается отпуск специалиста, а иногда он и сам находится на больничном. Но буквально на днях у нас появилась полная ставка врача-офтальмолога, и есть уже кандидаты. С появлением второго врача время ожидания приема значительно сократится, — отметила Галина Тимчук.

заключенные Фото: Depositphotos

Сейчас в медико-санитарной части УФСИН Москвы работают два офтальмологических кабинета, оснащенных в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи: в филиале «Больница» на базе СИЗО № 1 «Матросская Тишина» и в филиале «Медицинская часть № 4» на базе СИЗО № 4. В планах — открытие третьего офтальмологического кабинета в филиале «Медицинская часть № 2» в СИЗО № 2 «Бутырка».

— Жалобы на снижение зрения в СИЗО, как правило, идут от тех подследственных, кто знакомится с материалами дела, — добавила Галина Тимчук. — Действительно, у нас существует проблема в обеспечении очками заключенных, у которых нет ни родственников, ни знакомых, некому заказать и передать.

По ее словам, если следственно-арестованный имеет инвалидность, он обеспечивается очками на тех же основаниях, что и все инвалиды страны — за счет средств региональных отделений Фонда социального страхования России. В других случаях приобретение очков за счет бюджетов каких-либо уровней законодательством не предусмотрено.