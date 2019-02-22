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Поэтапное расселение: столичных арестантов ждет новоселье

Почему «Бутырку», «Матросскую Тишину» и «Пресню» закроют, а малолетних заключенных переведут в женский СИЗО
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Поэтапное расселение: столичных арестантов ждет новоселье
2019-02-20 17:43:22">
2019-02-20 17:43:22
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Женский следственный изолятор столицы в ближайшее время будет адаптирован для размещения несовершеннолетних обвиняемых противоположного пола. Об этом в феврале сообщил начальник регионального УФСИН Сергей Мороз во время встречи с членами общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Это решение, направленное на изоляцию трудных подростков от матерых уголовников, — лишь одна из перемен в рамках грядущей модернизации московских изоляторов. «Известия» разбирались в том, какие еще реформы ожидают «казенные дома» для арестантов и как это может отразиться на заключенных.

Перевести всех несовершеннолетних обвиняемых из мужского следственного изолятора № 5 в женскую «шестерку» (СИЗО № 6 в Печатниках) планируют в ближайшее время тюремщики.

«Разработан план по переводу несовершеннолетних подростков в СИЗО № 6, где есть 100 свободных мест. Женщины менее подвержены криминальной субкультуре, чем мужчины, поэтому перевод позволит надежнее изолировать подростков от нежелательного влияния», — сказал Мороз правозащитникам.

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СИЗО № 6

Заключенные СИЗО № 6

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По словам чиновника, в женском СИЗО планируется создать большой прогулочный дворик для занятий спортом, футбольную площадку. Это решение связано с реализацией программы по работе с несовершеннолетними правонарушителями. В частности, доктрина, действовавшая в 2015–2018 годах, предусматривала изоляцию подростков от лидеров преступных сообществ.

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Математическое решение

Впрочем, в ОНК не в полной мере уверены, что причиной грядущего перевода послужило стремление оградить подростков от криминальной субкультуры.

«Честно говоря, в СИЗО № 5 для несовершеннолетних созданы идеальные условия. Они размещаются на отдельных этажах, там огромный учебный класс, комната психологической разгрузки и другие условия для саморазвития, образования, коррекции поведения. Я считаю, что на сегодняшний день у заключенных-несовершеннолетних лучшие условия среди арестантов. Насколько мне известно, в СИЗО № 5 и так созданы условия, при которых общение подростков и взрослых обвиняемых исключено», — рассказала «Известиям» Ева Меркачева, зампредседателя ОНП Москвы.

По ее словам, речь идет скорее об оргштатных мероприятиях, связанных с решением проблемы переполнения изолятора № 5.

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СИЗО «Бутырка»
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Я так понимаю, что перевод позволит высвободить камеры в СИЗО № 5 — их займут взрослые заключенные. Общие блоки на сегодняшний день переполнены, заключенные спят по очереди», — считает Маркачева.

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Она уточнила, что женский изолятор приспособлен для пребывания не только подростков, но и младенцев.

«По закону женщины могут содержаться в СИЗО с малолетними детьми (до трехлетнего возраста). Плюс там всегда содержались несовершеннолетние девушки-обвиняемые. Так что проблем с размещением подростков, думаю, не возникнет. Вероятно, СИЗО № 6 в перспективе хотят сделать самым прогрессивным», — говорит правозащитник.

Изолировать центр от изоляторов

В минувшем декабре стало известно о том, что в обозримой перспективе прекратят свое существования два печально известных столичных СИЗО — «Бутырка» и «Пресня». Под вопросом и судьба «Матросской Тишины».

«Я очень порадуюсь, если действительно ликвидируют СИЗО «Пресня». На мой взгляд, это самый мрачный изолятор из всех столичных, к тому же хронически переполненный. Система ФСИН ничего не потеряет, если будет закрыт и «Матросская Тишина» — это, по сути изолятор-новодел, он тоже не самый удобный. А вот «Бутырка» считается приспособленным изолятором, к тому же это история. Здесь находились узники еще 200 лет назад — это одно из старейших тюремных учреждений в стране, архитектурный памятник. Здесь еще Емельян Пугачев ждал своей казни. В любом случае этот изолятор следует сохранить для истории — например, в виде музея», — говорит Ева Меркачева

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Изначально речь шла лишь о ликвидации первого из упомянутых изоляторов, ему на смену планировалось возвести новое тюремное учреждение вместимостью 2 тыс. заключенных. Но позднее родился проект, который предусматривает выселение из исторической части города еще двух СИЗО.

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Вместо них правительство Москвы намерено построить большой современный изолятор на 5 тыс. мест, об этом заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в декабре 2018 года. Город планирует выделить под новый объект около 80 га земли в «новой Москве».

Проблема с доставкой

С одной стороны, идея о переносе изоляторов из центра города на периферию оправданна, так как даже приспособленные и отремонтированные тюремные учреждения устарели и конструктивно не могут в полной мере отвечать современным требованиям. С другой — выселение чревато сложностями отправления правосудия из-за удаленности места заключения от правоохранительных учреждений.

«Мы приветствуем данную инициативу, так как действующие СИЗО переполнены, в той же «Бутырке» переполненность составляет 10%. И строительство нового, более вместительного изолятора могло бы решить данную проблему. Однако в ОНК надеются, что будут учтены наши пожелания, которые мы уже озвучивали в беседе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы новое СИЗО было бы расположено недалеко от судов и медицинских учреждений», — рассказал тогда ТАСС ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

Сизо
Сизо
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Одна из проблем следствия в мегаполисах на сегодняшний день — доставка заключенных на следственные действия и в суды. С этой точки зрения центральная часть города была не самой плохой локацией для СИЗО, так как здесь сосредоточено большинство инстанций и правоохранительных подразделений, в том числе Мосгорсуд, следственные подразделения. В центре города размещаются как раз те из них, которые имеют отношения к арестантским (а это всегда тяжкие и особо тяжкие составы) делам. С другой стороны, из-за пробок часто непонятно, откуда дорога до суда будет короче — из соседнего района или из «новой Москвы».

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Заключенные будут недовольны

По словам Евы Меркачевой, размещение СИЗО в «новой Москве» усложнит жизнь адвокатам, следователям и родственникам арестантов.

«Это за пределами МКАД, как туда добираться?» — говорит правозащитник.

Есть и еще один фактор, которые тревожит самих заключенных и тех, кто следит за соблюдением их прав.

«Вероятно, одним из решений транспортной проблемы станет увеличение числа судебных видеоконференций. То есть вместо вывоза подследственного в суд, вопрос, например, о продлении сроков содержания под стражей будет решаться судьей онлайн с помощью видеосвязи. Сами подследственные, по моим наблюдениям, часто выступают против таких мероприятий и настаивают на присутствии в суде. В общем, есть спорные моменты», — говорит Меркачева.

Сизо
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Справедливости ради стоит отметить, что видеосвязь решает сразу несколько проблем, в частности, она безопаснее, чем перевозка заключенного в суд. Помимо этого, такой способ судебного разбирательства экономит огромные средства из бюджета. Внедрение видеоконференц-связи предусмотрено программой «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы». К 2020 году видеоконференц-связь должна появиться во всех залах арбитражных судов. На конец 2017 года системами были оснащено 100% судов субъектов федерации (областных, краевых и приравненных к ним), 63% районных судов и гарнизонных военных судов, около 60% учреждений ФСИН, пишет pravo.ru.

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