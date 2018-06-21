В СИЗО со смартфоном

Члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) смогут проводить кино-, фото- и видеосъемку для фиксации нарушений прав подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. Также правозащитникам позволят применять измерительные приборы для контроля микроклимата в жилых и производственных помещениях. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в четверг. Правозащитники отмечают, что новации позволят фиксировать нарушение условий содержания, но сомневаются в возможности выявлять с помощью записей случаи пыток или жестокого обращения.

Поправки, касающиеся фото- и видеосъемки в СИЗО, в декабре 2015 года внесло в Госдуму правительство РФ. Это сделано в рамках исполнения поручения президента по итогам встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Однако принятие документа затянулось из-за межведомственных согласований.

Ко второму чтению в нем остались ключевые моменты, на которых настаивали правозащитники. Так, для повышения эффективности общественного контроля в местах принудительного содержания предлагается наделить членов ОНК правом вести кино-, фото- и видеосъемку для фиксации нарушения прав подозреваемых и обвиняемых, рассказал «Известиям» глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ). Для этого потребуется письменное согласие содержащихся под стражей либо их родителей, законных представителей или опекунов — если речь идет о несовершеннолетних или недееспособных гражданах. Это согласие может быть отозвано в любой момент, следует из проекта.

Сейчас члены ОНК регулярно сталкиваются со случаями, когда администрация СИЗО запрещает им проносить видео- и фотоаппаратуру. Правомерность такого запрета подтверждают и суды.

Места, где будет разрешена съемка, определит администрация СИЗО или медицинского учреждения — если речь идет о человеке, направленном на принудительное психиатрическое освидетельствование. Также при посещении мест принудительного содержания члены ОНК смогут использовать измерительные приборы для контроля микроклимата в жилых и производственных помещениях. Но допускается только применение приборов, прошедших государственную аттестацию и имеющих свидетельство о проверке.

Одновременно проект ужесточает и требования к самим членам ОНК. В состав наблюдательных комиссий не смогут попасть люди, близкие родственники которых отбывают наказание в местах лишения свободы. Сейчас закон запрещает принимать в ОНК только лиц, имеющих судимость или ограниченно дееспособных или недееспособных. При этом права выдвигать кандидатов в ОНК лишатся общественные объединения, имеющие статус иностранных агентов. Сейчас это могут делать общероссийские, межрегиональные, региональные общественные объединения, имеющие госрегистрацию и работающие не менее пяти лет.

Другие особенности работы ОНК получат свое отражение в последующей законопроектной работе, отметил Сергей Гаврилов.

В нынешнем виде законопроект содержит много полезных норм, но в дальнейшем он будет нуждаться и в «других серьезных изменениях», заявил «Известиям» председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. В частности, следует пересмотреть порядок формирования ОНК и вопросы экономической поддержки их работы. По его словам, СПЧ подготовит соответствующие поправки, когда завершится работа над инициативами, которые уже находятся на рассмотрении ГД.

— Сейчас не нужно мешать законодателю завершить свою работу, пусть этот законопроект будет принят, вступит в силу, и мы пойдем дальше. Если бы сейчас попытались нагрузить его и другими поправками, он бы задержался еще на пару лет. Поэтому готовы поддержать в таком виде, но будем предлагать и дальнейшие поправки, — сказал Михаил Федотов.

Он выразил удовлетворение тем, что подготовленный СПЧ законопроект в конце концов дошел до второго чтения. Принятие документа будет означать серьезное продвижение вперед в плане укрепления институтов общественного контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, заключил Михаил Федотов.

Член СПЧ Андрей Бабушкин полагает, что на практике новации позволят ОНК снимать сломанные унитазы, половицы и требующие ремонта камеры. Плюсом, по его мнению, станет и право членов ОНК использовать приборы для измерения микроклимата в помещениях, например влажности. Однако он сомневается, что изменения помогут выявлять случаи пыток и жестокого обращения.