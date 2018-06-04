СИЗО приблизит к свободе

Один день в СИЗО будет засчитываться за полтора дня в колонии общего режима и за два — в колонии-поселении. Такая норма предусмотрена законопроектом, который в понедельник рассмотрит думский комитет по госстроительству и законодательству, рассказал «Известиям» его глава Павел Крашенинников (ЕР). Сейчас действует правило «день колонии за день СИЗО», исключений не предусмотрено. Ранее в Госдуме подсчитывали, что изменения позволят единовременно выйти на свободу около 100 тыс. осужденным.

Сейчас для фигурантов уголовных дел, которые находились под стражей до суда, отбытый в СИЗО срок засчитывается вне зависимости от назначенного наказания. Неважно, отправляют ли человека в тюрьму строгого режима или колонию-поселение, где режим существенно мягче, проведенное в изоляторе время учитывают по правилу «день за день». В 2008 году Павел Крашенинников и омбудсмен Татьяна Москалькова, занимавшая тогда кресло депутата, предложили внести поправки в Уголовный кодекс и скорректировать это правило. В первом чтении Госдума рассмотрела законопроект в 2015 году, а до второго добралась только сейчас.

В проекте поправок, подготовленном ко второму чтению, один день в СИЗО предлагается учитывать как полтора дня в воспитательной колонии или колонии общего режима. Для тех, кто получил срок в колонии-поселении, день в следственном изоляторе зачтут за два. Схема расчета изменится и для осужденных, которые отсидели в СИЗО, но получили наказание, не связанное с лишением свободы. Сутки в изоляторе приравняют к двум дням ограничения свободы и к трем дням исправительных работ.

При этом для получивших срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима правило «день за день» сохранится. Оно также продолжит действовать для осужденных по террористическим статьям или за особо опасный рецидив.

Новые правила расчета предусмотрены на случай не только пребывания в СИЗО, но и назначения домашнего ареста на время следствия. Пока в таких ситуациях используется правило «день за день». Проект поправок приравнивает два дня на дому к одному дню в колонии — вне зависимости от строгости режима. Ранее такой подход предлагали реализовать справороссы Сергей Миронов и Михаил Емельянов. Они подчеркивали, что условия в СИЗО не сравнимы с домашними и несправедливо засчитывать эти сроки одинаково.

Поскольку закон смягчает положение многих осужденных, судам придется пересчитать сроки уже отбывающим наказание. Единовременно из мест лишения свободы могут быть освобождены около 100 тыс. граждан, оценивал последствия принятия закона в 2015 году теперь уже бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн. Однако тем, кто отправился в колонию из-под домашнего ареста, сроки пересчитывать не станут.

Адвокат Игорь Пастухов отметил, что формально осужденным не придется подавать ходатайства на пересчет сроков — это забота исправительных учреждений. Но при желании ускорить процедуру подать документ можно самостоятельно. Эксперт не сомневается, что такие ходатайства будут рассматриваться и удовлетворяться. Иное повлечет нарушение прав гражданина, а виновному может грозить уголовная ответственность.

Павел Крашенинников заявил, что предложенный законопроект «круче амнистии», обратив внимание на системность предложенных мер. Амнистия зависит от разовых решений, а здесь речь идет об универсальных правилах, объяснил депутат. Он подчеркнул, что новые нормы распространятся и на уже осужденных, и на тех, кто совершит преступление в будущем.

Предложения абсолютно справедливы, считает адвокат Игорь Пастухов. Условия в СИЗО близки к тюремным и тяжелее, чем в большинстве колоний. Это нужно учитывать, особенно если наказание не связано с лишением свободы, говорит адвокат. Однако, по его мнению, проект не лишен и недостатков. В частности, в нем нет нормы о том, как засчитывать срок домашнего ареста человеку, которого приговорили не к лишению свободы, а, например, к обязательным работам.

Такой нормы в документе действительно не хватает, согласен и адвокат Даниил Берман. Он опасается, что срок домашнего ареста вообще не будут засчитывать, и в итоге находившиеся под арестом, пусть и домашним, окажутся в худшем положении по сравнению с теми, кто дожидался приговора в СИЗО. К идее засчитывать два дня домашнего ареста за сутки лишения свободы эксперт относится отрицательно. Ранее Конституционный суд отмечал, что домашний арест и заключение под стражу являются наиболее строгими мерами пресечения, напомнил Даниил Берман. Он также указал и на косвенное противоречие с действующим законодательством: максимальные сроки нахождения в СИЗО и под домашним арестом сейчас одинаковые, но засчитывать их в срок наказания планируется по-разному.