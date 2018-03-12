Подросткам подберут наказание без судимости

Несовершеннолетние, впервые совершившие преступление небольшой и средней тяжести, смогут избежать уголовного наказания. В Госдуме разрабатывают нормы по гуманизации действующего законодательства, в результате которых воспитательные меры должны стать первоочередными, а уголовное наказание и судимость — исключением, рассказала «Известиям» инициатор нововведений вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Сейчас суд вправе назначать «оступившимся» подросткам меры воспитательного воздействия вместо тюремного срока, однако на практике это происходит только в 6% случаев. Эксперты полагают, что гуманизация необходима и послужит основой для снижения преступности среди подростков.

Действующее законодательство предусматривает возможность заменить уголовное наказание принудительными мерами воспитательного воздействия. Среди них — предупреждение, передача под надзор родителей, опекунов или комиссии по делам несовершеннолетних, обязанность загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению правонарушителя. Однако назначаются такие меры крайне редко — как правило, большинство оступившихся подростков получают судимость.

— Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание — исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера. Уголовное преследование и судимость приводят к рецидиву, и деформация личности только усугубляется. Предлагая альтернативу, мы даем молодому человеку реальный шанс на исправление, — пояснила Ирина Яровая.

Она подчеркнула, что нововведения направлены только на тех подростков, кто впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести.

По словам Ирины Яровой, речь идет не только о смягчении ответственности, но и о выработке алгоритма действий по перевоспитанию и системе профилактики для групп риска.

К работе планируют подключить студентов и аспирантов ведущих вузов: — МГУ, МГИМО и МГЮА им. Кутафина, а также Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и академии МВД, Генеральной прокуратуре и СК. 12 марта стартует конкурс, участники которого должны предложить новые формы воспитательного характера. Свои работы они представят в конце мая в Госдуме. В работе конкурсной комиссии примут участие первый заместитель генпрокурора Александр Буксман и заместители министров юстиции, образования и науки, труда и соцзащиты.

— После того как конкурсная комиссия определит победителей и призеров, учитывая работы молодых людей и предложенные ими меры, мы приступим к разработке федерального закона, — сообщила Ирина Яровая.

Предложение гуманизировать ответственность несовершеннолетних было поддержано на заседании координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей в ноябре 2017 года.

Студенты отнеслись к конкурсу с интересом, рассказал «Известиям» проректор по социальной и воспитательной работе МГИМО Игорь Логинов. По его словам, перед тем, как сформулировать предложения, они познакомятся с группами риска (запланированы, в частности, поездки в детские дома), а также изучат российский и международный опыт в сфере альтернативных мер наказания.

Доцент департамента политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ Валерия Касамара в беседе с «Известиями» подчеркнула, что очень важно обеспечить подростку такую среду обитания, которая подготовит его к дальнейшей жизни и поможет социализироваться — в первую очередь обрести профессию, чтобы впоследствии он не стал изгоем. Также нужна мощная психотерапевтическая поддержка, считает она.

Разработка альтернативной системы наказаний послужит основой для снижения преступности среди подростков, полагает исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов. Вместе с тем, считает он, нужно повышать и эффективность работы системы поддержки несовершеннолетних из неблагополучных семей, препятствуя появлению преступности.

Закон должен предоставить судье реальный выбор в решении вопроса о виде наказания, возможно, даже независимо от категории совершенного преступления, убежден главный консультант по уголовно-правовым вопросам адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Владимир Алешин. Преступления из категории тяжких различны, и необходимо учитывать обстоятельства, степень участия подростка, его поведение в ходе следствия и в суде, наличие раскаяния, пояснил юрист.