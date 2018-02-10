Уровень подростковой преступности в Москве снизился на 22,3%

Число преступлений, совершенных в Москве подростками, сократилось в 2017 году на 22,3%. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Принимаемыми прокурорами мерами по защите прав и законных интересов несовершеннолетних удалось сохранить тенденцию к снижению подростковой преступности на 22,3% (с 728 до 566)», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Ранее о снижении числа преступлений в столице на треть говорил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, «ни один город не может похвастаться такой динамикой снижения преступности».

По словам столичного прокурора Владимира Чурикова, в 2017 году в Москве на 31% сократилось число краж, на 36% — число грабежей, на 38,4% — разбоев.