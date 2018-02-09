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Собянин отметил роль прокуратуры в снижении преступности в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил роль прокуратуры столицы в снижении преступлений в городе на треть в 2017 году. Об этом он сообщил в пятницу, 9 февраля, на коллегии в прокуратуре Москвы.

Градоначальник поблагодарил ведомство за усилия и работу его сотрудников м добавил, что «ни один город не может похвастаться такой динамикой снижения преступности». Он также отметил, что раскрываемость улучшилась и во многом благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов.

Ранее прокурор столицы Владимир Чуриков отметил, что в 2017 году в Москве на 31% сократилось число краж, на 36% — грабежей, на 38,4% — разбоев. В целом число зарегистрированных преступлений на территории столицы с 2016 года сократилось на 19,4% — с 174 тыс. до 140 тыс. дел, сообщает «ТВ Центр».

Ранее портал iz.ru сообщал, СМИ рассказали о планах мэрии снизить преступность с помощью реновации.

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