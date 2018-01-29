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Генпрокуратура отчиталась об уровне преступности в РФ в 2017 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За год в России уровень преступности упал на 4,7%, количество тяжких и особо тяжких преступлений в Москве уменьшилось на 7%, уровень преступности в столице оказался ниже, чем в среднем по стране, свидетельствует ежегодный отчет Генпрокуратуры.

«За прошлый год на территории России зарегистрировано 2 058 476 преступлений, что на 101 587 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (–4,7%)», — сообщает ведомство.

По данным Генпрокуратуры, в целом по стране число зарегистрированных преступлений снизилось во всех регионах РФ. Так, в Центральном регионе было зафиксировано на 8,4% меньше преступлений, в Северо-Кавказском — на 5,5%, Северо-Западном — на 4,9%. В Сибирском регионе сокращение числа преступлений составило 4,7%, в Дальневосточном — 5,1%. Спад отмечается и в других регионах.

Как отмечает Генпрокуратура, по итогам года также на 6,8% снизилось число убийств и покушений на убийство. Уровень преступности в Москве при этом оказался ниже, чем в среднем по стране.

Генпрокуратура также отметила снижение числа преступлений, связанных с коррупцией. За 2017 год было зафиксировано на 10% меньше таких преступлений в сравнении с 2016 годом.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о снижении уровня преступности в Москве. Он поделился данными, что уровень правонарушений снизился в среднем более чем на 20% в 2017 году.

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