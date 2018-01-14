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Раскрываемость убийств в 2017 году в России превысила 93%

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о позитивном эффекте от разделения функций прокурорского надзора и предварительного следствия. Одним из главных результатов стало увеличение числа раскрытых убийств до 93% в 2017 году.

Об этом глава ведомства рассказал в интервью «Российской газете»

Также в России увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с изнасилованиями, — до 98%. По словам Бастрыкина, еще одним результатом разделения функций стало повышение уровня обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного процесса.

В декабре 2017 года Бастрыкин назвал профессии, представители которых чаще других становятся фигурантами уголовных дел о коррупции.

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