Раскрываемость убийств в 2017 году в России превысила 93%

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о позитивном эффекте от разделения функций прокурорского надзора и предварительного следствия. Одним из главных результатов стало увеличение числа раскрытых убийств до 93% в 2017 году.

Об этом глава ведомства рассказал в интервью «Российской газете».

Также в России увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с изнасилованиями, — до 98%. По словам Бастрыкина, еще одним результатом разделения функций стало повышение уровня обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного процесса.

В декабре 2017 года Бастрыкин назвал профессии, представители которых чаще других становятся фигурантами уголовных дел о коррупции.