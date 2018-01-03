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Бастрыкин поручил СК расследовать ДТП с 10 жертвами в Югре

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства «разобраться в обстоятельствах» унесшего жизни четверых детей и шести взрослых ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК организовать выезд следователей и криминалистов на место происшествия для проведения проверки.

Бастрыкин также распорядился, чтобы в случае наличия оснований, следователи из СК подали ходатайство о передаче им материалов открытого по факту аварии уголовного дела, говорится на сайте ведомства.

Как сообщал портал iz.ru, столкновение двух легковых автомобилей, приведшее к гибели 10 человек, произошло в городе Нягани 3 января

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