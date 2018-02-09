На треть сократилось число преступлений в Москве

На треть в 2017 году сократилось в Москве количество преступлений, совершенных в общественных местах и улицах. Такими данными поделился с журналистами прокурор Москвы Владимир Чуриков.

«Безопаснее стало на улицах и в общественных местах, преступления совершались почти на треть реже, чем в 2016 году», — приводит его слова «Газета.ру». Столичный прокурор привел цифры, что общее количество зафиксированных в столице преступлений снизилось с174 тыс. до 140 тыс., то есть сократилось на 19%.

Успешно раскрываются кражи, разбои и грабежи.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин отметил роль прокуратуры в снижении преступности в Москве. Сообщалось, что столичная мэрия планирует снизить преступность с помощью реновации.