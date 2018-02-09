Названа сумма ущерба Москвы от коррупционных преступлений

Ущерб от коррупционных преступлений в Москве в 2017 году составил 5 млрд рублей, однако удалось возместить менее 1 млрд рублей, сообщил столичный прокурор Владимир Чуриков.

Всего в Москве было выявлено более 3 тыс. подобных правонарушений, при этом почти половина из них касалась несоблюдения чиновниками установленных антикоррупционных ограничений и запретов. Возбуждено 58 уголовных дел, 22 госслужащих уволены со своих постов в связи с утратой доверия.

Как отмечает прокурор, правоохранительные органы активизировались, так что регистрация коррупционных преступлений выросла на 19%.

В то же время в Москве пока не было прецедентов обращения в доход государства имущества чиновников, не подтвержденного законностью его приобретения, указывает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2017 году борьба с коррупцией вышла на новый уровень. Генпрокуратура зафиксировала, что на фоне резонансных дел чиновники стали брать взятки почти вдвое реже.