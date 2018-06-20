Заседания по уголовным делам запишут

С сентября 2019 года в судах будет вестись аудиозапись заседаний по уголовным делам и участники процесса смогут ссылаться на эти записи при подаче жалоб на ошибки в протоколах. Дела между судьями начнут распределять в основном автоматически, а не по решениям председателей судов. А для самих судей будет предусмотрен новый вид наказания — понижение в квалификационном статусе, которое скажется на их доходах. Все эти новации предусмотрены тремя президентскими законопроектами. Думский комитет по госстроительству доработал документы ко второму чтению, сообщил «Известиям» его председатель Павел Крашенинников.

Вопрос о необходимости вести запись неоднократно поднимал президентский Совет по правам человека. Пакет поправок, подготовленных ко второму чтению комитетом, предусматривает введение обязательной аудиозаписи судебных заседаний в первой и апелляционной инстанциях по аналогии с арбитражным процессом. Участники разбирательства смогут подавать замечания не только на протокол заседания, как сейчас, но и на его аудиозапись. Однако при проведении закрытых заседаний запись вестись не будет. Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2019 года, а не с 1 января, как предлагалось изначально.

При этом комитет намерен рекомендовать Госдуме отклонить правительственный законопроект о введении видеозаписи судебных заседаний, хотя этот документ уже был принят в первом чтении в 2016 году.

Президентские поправки в процессуальное законодательство также вводят и новые правила назначения судей для рассмотрения конкретного дела. Их будет выбирать автоматизированная система с учетом нагрузки и специализации потенциальных кандидатов. Главы судов смогут выбирать конкретного человека только в случае, если система не работает или конкретный суд к ней не подключен. Такой подход не позволит лицам, заинтересованным в определенном исходе разбирательства, влиять на процесс и поможет укрепить самостоятельность и независимость судей, говорится в пояснительной записке к проекту.

Меняется и статус помощников судей, которые помогают готовить разбирательства. Теперь они смогут официально участвовать в подготовке проектов судебных решений. Сейчас такая практика существует, но фактически не легализована.

Кроме того, расширится и список наказаний для самих судей — их можно будет понижать в квалификационном статусе за нарушение судейской этики, из-за которого, например, были грубо нарушены права участников процесса. Понижение в статусе влияет на размер дохода, но применить его можно будет только в том случае, если ранее судья уже подвергался взысканию. Сейчас за дисциплинарные проступки судьям грозят замечания, предупреждение или досрочное прекращение полномочий, если их действия нанесли ущерб репутации судьи или авторитету судебной власти.

Это важнейшие законопроекты, полагает Павел Крашенинников. Юристы также отмечают значимость новаций для судебной системы.

Так, исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Андрей Сучков считает, что ввести аудиопротоколирование нужно было еще несколько назад, тем более что суды уже оснащены необходимым оборудованием. По его словам, нередко звучат упреки, что протокол судебного заседания подгоняется под готовое решение суда. Однако таких претензий не возникает при рассмотрении арбитражных дел, потому что в этом случае ведется аудиозапись заседаний и соблазна исказить протокол не возникает. То есть, это хороший, апробированный в системе арбитражных судов инструмент, уверен адвокат.

Сторонники видеозаписи ссылались на единичные случаи, когда из аудио было невозможно установить, кто произнес ту или иную значимую фразу, напомнил Андрей Сучков. Однако, по его мнению, постепенно российские суды смогут перейти на машинное распознавание голоса и превращение его в текст.

В то же время эксперт удивлен решением отказаться от аудиозаписи закрытых заседаний. Намного лучше было бы предусмотреть особый режим хранения таких записей, а не делать исключение из общего правила. Адвокат опасается, что это спровоцирует рост числа дел, которые рассматриваются в закрытом режиме.

При этом он поддерживает идею расширить список возможных наказаний для судей, совершивших дисциплинарный поступок. Вариативность наказаний — всегда благо, это позволяет выбрать меру, соответствующую тяжести проступка, заключил он.