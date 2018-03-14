Из неплательщиков — в уголовники

Судебные приставы стали чаще возбуждать уголовные дела за неуплату алиментов. В прошлом году их количество выросло более чем на четверть, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Этому способствовали изменения в законодательстве: для того чтобы стать фигурантом уголовного дела, неплательщику теперь достаточно один раз получить административное наказание и не погасить после этого долги.

В прошлом году органы дознания ФССП возбудили 55 тыс. уголовных дел за неуплату алиментов на детей или нетрудоспособных родителей (по ст. 157 УК РФ). Это на 27,9% больше, чем годом ранее, когда было возбуждено 43 тыс. таких дел.

Рост связан с поправками в законодательство, вступившими в силу в середине 2016 года, сообщили «Известиям» в ФССП. Тогда за неуплату алиментов на детей или родителей была введена административная ответственность (статья 5.35.1 КоАП РФ) — до 150 часов исправительных работ или до 15 суток административного ареста. В 2017 году по ней привлекли к ответственности 119,9 тыс. должников.

Неплательщикам, которые уже были один раз наказаны по КоАП, но алименты платить так и не начали, теперь грозит уголовная ответственность — до года лишения свободы.

То есть у приставов появились четкие основания для возбуждения дел по ст. 157 УК. В предыдущей редакции, действовавшей до июля 2016 года, уголовное дело можно было возбудить за «злостную» неуплату алиментов, а критерии «злостности» весьма нечеткие. В прежних методических рекомендациях для приставов была ссылка на определение, данное еще Верховным судом РСФСР в 1984 году. Там сказано, что злостным неплательщиком алиментов можно считать лицо, которое «более четырех месяцев без уважительных причин не оказывало помощи в содержании детей и его поведение свидетельствовало об упорном, стойком нежелании выполнять решение суда» (о том, каким образом определяется это нежелание, в документе не указано). Также в рекомендациях ФССП были другие признаки «злостности» — если родитель скрывал свои доходы, менял место жительства или работы и не уведомлял об этом приставов, не желал «трудоустроиться либо встать на учет в центр занятости».

Сейчас практика привлечения к ответственности должников по алиментным обязательствам сформирована, считают в ФССП.

Также с 2016 года ответственность для алиментщиков наступает за уклонение от исполнения не только судебного решения о взыскании алиментов, но и нотариально удостоверенного соглашения об их уплате, обратила внимание адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко. Это, по ее мнению, также способствовало росту количества дел.

Благодаря более конкретным формулировкам потерпевшие стали лучше понимать, в каких случаях могут обратиться за помощью к приставам, полагает профессор кафедры основ правоохранительной деятельности юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС Александр Романов.

Рост количества дел также связан с повышением уровня общей юридической грамотности и желанием граждан отстаивать свои права, дополнил управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

Ранее «Известия» сообщали, что в конце прошлого года в России стало в 1,5 раза больше невыездных алиментщиков — за рубеж не могли отправиться более 800 тыс. должников. Каждый седьмой неплательщик начал гасить долги после того, как перед ним закрыли границу.