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Путин подписал закон о признании должников по алиментам безвестно отсутствующими

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании должников по алиментам безвестно отсутствующими. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 22 февраля, одобрен Советом Федерации 28 февраля. Предполагается, что документ позволит детям должников получать пенсию по случаю потери кормильца. Если в течение года со дня получения последних сведений о должнике место его нахождения не будет установлено, судебные приставы проинформируют об этом взыскателей долгов о безрезультатных розысках и разъяснят им право на обращение в суд.

Имущество должника может быть передано в доверительное управление, а самого гражданина могут лишить прописки. Также с должником можно будет расторгнуть брак в упрощенном порядке.

В 2017 году в Москве судебные приставы взыскали с должников по алиментам более 1 млрд рублей, 24 тыс. неплательщиков запретили выезд за границу.

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