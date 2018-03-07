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Путин подписал закон о новом порядке выдачи лотерейных билетов

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним.

Новые нормы вводят запрет на распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, лотерейных квитанций, прием лотерейных ставок среди лиц, не достигших 18 лет. Также запрещена выплата выигрышей несовершеннолетним гражданам.

Идентификация участника лотереи будет проводиться в обязательном порядке, если сумма выигрыша превышает 15 тыс. рублей. В этом случае участник обязан предъявить удостоверяющий личность документ. Если сумма выигрыша менее 15 тыс. рублей, идентификация участника лотереи будет проводиться оператором лотереи в случае сомнения в достижении им 18 лет.

При покупке электронного лотерейного билета участник обязан подтвердить свой возраст, «кликнув» соответствующую кнопку. В случае приобретения бумажного лотерейного билета с выигрышем более 15 тыс. рублей участник обязан предоставить удостоверяющий личность документ.

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