Госдума изменила порядок выдачи лотерейных выигрышей

Госдума в III чтении приняла законопроект об изменении правил приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. Законопроект был инициирован правительством России.

Изменения касаются предъявления и непредъявления документа, удостоверяющий личность при получении выигрыша по лотерейному билету. Ранее для получения выигрыша необходимо было предъявить паспорт, однако теперь это будет необходимо только в том случае, если сумма выигрыша составляет более 15 тыс. рублей. Также оператор при продаже билета вправе попросить показать паспорт, если у него возникли сомнения насчет возраста покупателя. Лотерейный билет может купить гражданин старше 18 лет.

Кроме того, закон вводит понятие «электронный лотерейный билет». В случае если выигрыш составил меньше 15 тыс. рублей, для его получения достаточно подтвердить свой возраст. Если же он превысил указанную сумму, то будет необходимо пройти упрощенную идентификацию, отмечает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Госдуме предложили создать лотерею для соблюдающих ПДД водителей.