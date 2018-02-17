Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 млн рублей

Житель Уфы стал победителем российской лотереи, его выигрыш составил 26 млн 38 тыс. рублей.

По данным пресс-служб компании — организатора розыгрыша, лотерейный билет мужчина приобрел за 480 рублей.

Заполнив в билете шесть полей, житель Уфы угадал пять выпавших впоследствии чисел.

Как сообщал портал iz.ru, в ноябре 2018 года пенсионерка из Воронежа выиграла самую крупную сумму в истории отечественных лотерей.

Наталья Власова получила 506 млн рублей, которые, по ее словам, намерена потратить не только на собственные нужды, но и на благотворительность.