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Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Житель Уфы стал победителем российской лотереи, его выигрыш составил 26 млн 38 тыс. рублей. 

По данным пресс-служб компании — организатора розыгрыша, лотерейный билет мужчина приобрел за 480 рублей.

Заполнив в билете шесть полей, житель Уфы угадал пять выпавших впоследствии чисел. 

Как сообщал портал iz.ru, в ноябре 2018 года пенсионерка из Воронежа выиграла самую крупную сумму в истории отечественных лотерей.

Наталья Власова получила 506 млн рублей, которые, по ее словам, намерена потратить не только на собственные нужды, но и на благотворительность. 

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