В Финляндии неизвестный выиграл в лотерею Eurojackpot €90 млн

Неназванный житель Финляндии стал счастливым обладателем выигрыша в €90 млн в лотерее Eurojackpot, сообщает национальная компания Veikkaus. Эта сумма стала самым крупным выигрышем в Европе.

Отмечается, что купон был заполнен в Лоймаа.

В 2014 году в Финляндии счастливчик выиграл €61,2 млн.

В конце минувшего года волонтер помог дому престарелых в Испании выиграть в лотерею €10 млн, сообщал портал iz.ru, а благодаря лотереям в 2016 году миллионерами стали 427 россиян.