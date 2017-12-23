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Волонтер помог дому престарелых в Испании выиграть в лотерею €10 млн

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jorge Sanz
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Сотрудники дома престарелых в Испании стали победителями денежной лотереи благодаря волонтеру, подарившему приюту билеты выигрышной серии. Сумма выигрыша составила €10 млн, сообщает портал La Nueva.

Случай произошел в городе Кампо де Криптано, где каждый пятый житель является безработным. Мужчина работает дальнобойщиком, а в свободное время подрабатывает волонтером в доме престарелых. Купив самые дешевые варианты билета — «десятины», мужчина решил оставить два билета из 30 себе, по одному билету вручил своим братьям, а остальные 26 билетом отдал сотрудникам приюта. Позже выяснилось, что отданные приюту билеты принадлежат к выигрышной серии.

Розыгрыш рождественской лотереи проводится в Испании ежегодно начиная с 1812 года. Традиция не прерывалась и в годы гражданской войны. На сегодняшний день данная лотерея является крупнейшей в мире по объему призового фонда.

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