Волонтер помог дому престарелых в Испании выиграть в лотерею €10 млн

Сотрудники дома престарелых в Испании стали победителями денежной лотереи благодаря волонтеру, подарившему приюту билеты выигрышной серии. Сумма выигрыша составила €10 млн, сообщает портал La Nueva.

Случай произошел в городе Кампо де Криптано, где каждый пятый житель является безработным. Мужчина работает дальнобойщиком, а в свободное время подрабатывает волонтером в доме престарелых. Купив самые дешевые варианты билета — «десятины», мужчина решил оставить два билета из 30 себе, по одному билету вручил своим братьям, а остальные 26 билетом отдал сотрудникам приюта. Позже выяснилось, что отданные приюту билеты принадлежат к выигрышной серии.

Розыгрыш рождественской лотереи проводится в Испании ежегодно начиная с 1812 года. Традиция не прерывалась и в годы гражданской войны. На сегодняшний день данная лотерея является крупнейшей в мире по объему призового фонда.