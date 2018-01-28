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В Канаде участник национальной лотереи выиграл $19 млн

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Фото: Global Look Prees/Jorge Sanz
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Житель канадской провинции Отнарио, который пока не объявился, выиграл 23 млн канадских долларов ($19 млн в США) в лотерею «6 из 49».

Информацию об этом распространили в воскресенье, 28 января, представители организаторов розыгрыша, ассоциации Atlantic Lottery.

«Выпавшие номера — 7, 8, 13, 24, 28 и 25. Бонус-число — 26», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, что пока не было сделано.

1 января лотерейный автомат в штате Южная Каролина (США) выдавал покупателям только выигрышные билеты.

Причиной тому послужил технический сбой, благодаря чему жители в течение двух часов штата покупали билеты в рамках рождественской лотереи билеты без единого проигрыша. 

Отмечается, что одна из местных жительниц купила за $100 несколько счастливых билетов. Общая стоимость выигрыша составила $18 тыс. Когда женщина попыталась забрать полученный выигрыш, ей сообщили, что билеты считаются недействительными.

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