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Житель Флориды выиграл $451 млн в лотерею

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Josh Edelson
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Житель американского штата Флорида выиграл главный приз лотереи Mega Millions в размере $451 млн, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Приз достался 20-летнему Шейну Мисслеру из города Порт-Ричи. По условиям лотереи победитель может забрать всю сумму выигрыша сразу или получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет. Мисслер предпочел забрать выигрыш сразу, однако при этом его сумма уменьшается почти в два раза — до $282,8 млн.

Приз лотереи Mega Millions вошел в десятку крупнейших в американской истории.

Мисслер приехал забрать выигрыш вместе со своим отцом и юристом.

Ранее сообщалось о жителе Канады, которому удалось выиграть в лотерею $4 млн.

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