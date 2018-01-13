Житель Флориды выиграл $451 млн в лотерею

Житель американского штата Флорида выиграл главный приз лотереи Mega Millions в размере $451 млн, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Приз достался 20-летнему Шейну Мисслеру из города Порт-Ричи. По условиям лотереи победитель может забрать всю сумму выигрыша сразу или получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет. Мисслер предпочел забрать выигрыш сразу, однако при этом его сумма уменьшается почти в два раза — до $282,8 млн.

Приз лотереи Mega Millions вошел в десятку крупнейших в американской истории.

Мисслер приехал забрать выигрыш вместе со своим отцом и юристом.

Ранее сообщалось о жителе Канады, которому удалось выиграть в лотерею $4 млн.