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Житель США выиграл $560 млн в лотерею

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Фото: Global Look Press/James Borchuck
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Билет американской лотереи Powerball с выигрышем почти в $560 млн продали в штате Нью-Гэмпшир.

Как передает телерадиокомпания «Мир», розыгрыш прошел 6 января. Выигрышными стали числа 12, 29, 30, 33, 61, число-бонус — 26. Цена лотерейного билета составляет $2.

Имя победителя пока не называется. Отмечается, что он может забрать всю сумму сразу или получать деньги по частям в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что крупнейший в России распространитель государственных лотерей «Столото» открыл в Москве лотерейный центр.

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