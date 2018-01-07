Житель США выиграл $560 млн в лотерею

Билет американской лотереи Powerball с выигрышем почти в $560 млн продали в штате Нью-Гэмпшир.

Как передает телерадиокомпания «Мир», розыгрыш прошел 6 января. Выигрышными стали числа 12, 29, 30, 33, 61, число-бонус — 26. Цена лотерейного билета составляет $2.

Имя победителя пока не называется. Отмечается, что он может забрать всю сумму сразу или получать деньги по частям в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что крупнейший в России распространитель государственных лотерей «Столото» открыл в Москве лотерейный центр.