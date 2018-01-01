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Сломавшийся лотерейный автомат в США выдавал выигрышные билеты

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Фото: Global Look Press/Simon Belcher
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Лотерейный автомат в штате Южная Каролина (США) выдавал покупателям билетов только выигрышные билеты. Причиной тому послужил технический сбой, благодаря чему жители в течение двух часов штата покупали билеты в рамках рождественской лотереи билеты без единого проигрыша, сообщает телеканал WYFF News 4.

Отмечается, что одна из местных жительниц купила за $100 несколько счастливых билетов. Общая стоимость выигрыша составила $18 тыс. Когда женщина попыталась забрать полученный выигрыш, ей сообщили, что билеты считаются недействительными.

В настоящее время представители лотерейной компании занялись расследованием инцидента.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жительница американского штата Нью-Йорк выиграла в лотерею пожизненное содержание, стоя в очереди.

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