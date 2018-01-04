Минобороны Литвы провело электронную лотерею по призыву в армию

Министерство обороны Литвы провело электронную лотерею по призыву на срочную армейскую службу в 2018 году.

Представитель вооруженных сил страны, полковник Арунас Бальчюнас рассказал, что решение об использовании компьютерной программы со случайным отбором чисел, присвоенных кандидатам, было принято из-за большого числа призывников.

Из списка, в который попали 28 тыс. мужчин от 19 до 26 лет, было отобрано около 3,9 тыс. человек, которые отправятся в армию на девять месяцев.

Лотерея проводилась 4 января, под наблюдением представителей общественности. Окончательные результаты обнародуют в течение семи дней, сообщает ТАСС.

В 2015 году власти Литвы восстановили срочную службу в армии, которую отменили за семь лет до этого.