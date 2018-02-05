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Выигравшая в лотерею $570 млн американка через суд требует анонимности

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Фото: Global Look Press
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Жительница штата Нью-Гемпшир, выигравшая $570 млн в лотерею Powerball, требует в суде сохранить собственную анонимность. О выигрыше стало известно месяц назад, женщина хочет остаться неизвестной, но данное желание не совпадает с правилами штата.

Победитель должен расписаться на билете, отмечает «РИА Новости». В судебном иске истица указана как Джейн Доу –— термин, использующийся в американском судопроизводстве для неизвестной или анонимной истицы.

Представитель женщины указал в иске, что дама вовлечена в общественную жизнь штата и хочет продолжить свою деятельность. Также она предпочитает свободно посещать магазины, библиотеку и публичные мероприятия, чтобы на нее не показывали пальцем.

Портал iz.ru сообщил ранее, что жительница штата Нью-Йорк выиграла в лотерею пожизненное содержание, стоя в очереди.

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