Выигравшая в лотерею $570 млн американка через суд требует анонимности

Жительница штата Нью-Гемпшир, выигравшая $570 млн в лотерею Powerball, требует в суде сохранить собственную анонимность. О выигрыше стало известно месяц назад, женщина хочет остаться неизвестной, но данное желание не совпадает с правилами штата.

Победитель должен расписаться на билете, отмечает «РИА Новости». В судебном иске истица указана как Джейн Доу –— термин, использующийся в американском судопроизводстве для неизвестной или анонимной истицы.

Представитель женщины указал в иске, что дама вовлечена в общественную жизнь штата и хочет продолжить свою деятельность. Также она предпочитает свободно посещать магазины, библиотеку и публичные мероприятия, чтобы на нее не показывали пальцем.

Портал iz.ru сообщил ранее, что жительница штата Нью-Йорк выиграла в лотерею пожизненное содержание, стоя в очереди.