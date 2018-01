Американец выиграл в лотерею $1 млн и через три недели скончался

Житель США скончался через три недели после того, как выиграл в лотерею $1 млн. Причиной смерти американца стал продиагностированный рак 4-й стадии.

Как сообщают СМИ, житель города Сидни (штат Нью-Йорк) Дональд Савастано, самозанятый плотник, купил лотерейный билет за $10. Он стер защитный слой и обнаружил, что выиграл.

Donald Savastano took home the prize Wednesday after winning on a holiday-themed scratch off ticket about a month ago. https://t.co/lOsi3yMLKd