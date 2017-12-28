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Американка стояла в очереди и выиграла в лотерею

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Фото: Global Look Prees/Jorge Sanz
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Жительница штата Нью-Йорк выиграла в лотерею пожизненное содержание, стоя в очереди, сообщает портал UPI.

55-летняя женщина с целой стопкой лотерейных билетов пришла в офис, чтобы узнать, выиграла ли она что-нибудь. Стоя в очереди, американка заметила терминал, в котором тоже продавались билеты, и решила попытать счастья.

«Я сказала себе, что если у меня в кармане имеется 2$, то я сыграю. Деньги у меня были. Я заплатила 2$ и тут же заметила, что выиграла», — рассказала женщина.

Билет, и правда, оказался выигрышным: теперь американка будет получать еженедельно $1 тыс. Однако она предпочла получать годовую выплату в $52 тыс.

18 октября крупнейшая лотерея «Столото» открыла в Москве лотерейный центр. Там можно купить билет, в режиме реального времени проследить за ходом тиража и сразу же забрать выигрыш.

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