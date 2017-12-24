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Житель канадской провинции Квебек выиграл $47 млн в лотерее

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Carlos Osorio
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Житель провинции Квебек выиграл в лотерее Lotto Max 60 млн канадских долларов ($47 млн).

Организаторы популярной национальной игры подтвердили, что счастливый билет был куплен именно в этом районе, однако имя счастливчика до сих пор не известно.

Согласно правилам канадских лотерей, чтобы получить приз, победитель должен не только предоставить билет, но и назвать общественности свое имя.

Отмечается, что в этом же рождественском розыгрыше были распределены «утешительные» призы. 32 человека получили по $785 тыс.

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