Житель канадской провинции Квебек выиграл $47 млн в лотерее

Житель провинции Квебек выиграл в лотерее Lotto Max 60 млн канадских долларов ($47 млн).

Организаторы популярной национальной игры подтвердили, что счастливый билет был куплен именно в этом районе, однако имя счастливчика до сих пор не известно.

Yes, the jackpot was won in Québec. — LOTTO MAX (@lottomax) December 23, 2017

Согласно правилам канадских лотерей, чтобы получить приз, победитель должен не только предоставить билет, но и назвать общественности свое имя.

Отмечается, что в этом же рождественском розыгрыше были распределены «утешительные» призы. 32 человека получили по $785 тыс.