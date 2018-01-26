В Турции разыгран джекпот в размере $11,4 млн

Житель турецкой провинции Эрзинджан выиграл $11,4 млн в национальную лотерею. Об этом передает телеканал «Хабер тюрк».

Сообщается, что выигрыш стал вторым по величине в истории национальной турецкой лотереи. Крупнейший джекпот в размере $16,3 млн был разыгран в новогоднюю ночь и разделен среди четырех человек.

Портал iz.ru писал о том, что 20-летний американец выиграл в лотерею $451 млн. Сумма джекпота стала четвертой за всю историю. Ему достанется лишь $281,2 млн, поскольку он выбрал единоразовый платеж вместо ежегодных поступлений.