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Житель Таиланда выиграл в лотерею $1 млн и умер

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Фото: Global Look Press/
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В Таиланде мужчина выиграл $1 млн в лотерею и покончил с собой от горя, после того как потерял лотерейный билет. Об этом сообщает Mirror.

Несчастье произошло с Джиравутом Понгфаном. Таец устроил вечеринку, куда пригласил своих друзей и знакомых для празднования своей удачи. Он уже начал планировать свое будущее с учетом новых финансовых возможностей, улучшившихся за счет лотереи. Однако после праздника он не смог найти свой выигрышный лотерейный билет. Его пропажа так потрясла 42-летнего мужчину, что он не смог дальше жить. В его предсмертной записке говорится, что он сожалеет и просит не запугивать его семью, сообщает «Дни.ру».

Позднее стало известно, что мужчина купил сразу несколько билетов с похожими номерами, чтобы увеличить свои шансы на победу. В настоящее время полиция ведет расследование с целью установить местонахождение пропавшего билета.

Ранее портал iz.ru сообщал, что житель США выиграл в лотерею $1 млн и через три недели скончался.

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