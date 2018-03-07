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Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе призывников

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Закон об обязательном прохождении профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован в среду, 7 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь помимо медицинского освидетельствования граждане будут проходить и профессиональный психологический отбор.

Это будет касаться не только службы по призыву, но и при «поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования», сообщил телеканал «Звезда».

4 января министерство обороны Литвы провело электронную лотерею по призыву на срочную армейскую службу в 2018 году.

Представитель вооруженных сил страны полковник Арунас Бальчюнас рассказал, что решение об использовании компьютерной программы со случайным отбором чисел, присвоенных кандидатам, было принято из-за большого числа призывников.

Из списка, в который попали 28 тыс. мужчин от 19 до 26 лет, было отобрано около 3,9 тыс. человек, которые отправятся в армию на девять месяцев.

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