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Госдума рассмотрит закон о явке призывников в военкоматы без повесток

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Госдума рассмотрит законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам. Законодательная инициатива внесена 12 января замглавы думского комитета по обороне Андреем Красовым.

Депутат предлагает внести поправки в 31-ю статью закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно им, призывник должен будет явиться в военкомат по повестке, отправленной по почте заказным письмом.

Если подпись в подтверждение получения заказного письма поставит лично призывник или совершеннолетний член его семьи, то повестка будет считаться врученной.

Если же повестка будет доставлена позже необходимой даты явки, то призывник должен будет самостоятельно посетить военкомат в течение трех дней — даже в том случае, если уведомление будет получено после окончания призыва.

24 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву.

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