Комитет солдатских матерей поддержал законопроект о повестках для призывников

В законопроекте о повестках в армию, которые не позволят избегать воинской обязанности, «есть здравый смысл», заявил порталу iz.ru заместитель председателя общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Андрей Курочкин.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов внес в парламент проект закона, обязывающего призывников самим приходить в военкоматы для получения повесток. Если подпись в подтверждение получения заказного письма поставит лично призывник или совершеннолетний член его семьи, то повестка будет считаться врученной. Если же повестка будет доставлена позже необходимой даты явки, то призывник должен будет самостоятельно посетить военкомат в течение трех дней «для получения под расписку новой повестки» — даже в том случае, если уведомление будет получено после окончания призыва.

«В этом есть здравый смысл. Многие недобросовестные ребята пытались таким образом уклоняться: не получали повестку, проживали по другому месту жительства. В этой редакции законопроекта распределена ответственность, сформулированы обязанности, четко определено, что повестку могут получать представители по доверенности. Но Дума ужесточает только ответственность призывников, а ответственности ни у военкоматов, ни у призывных комиссий не появляется. Получается, игра в одни ворота», — сказал Курочкин.

По мнению общественника, если законопроект вступит в силу, то в первое время стоит ожидать большое количество уголовных дел, связанных с уклонением от воинской службы.

«Первое время будет очень много проблем. Ввиду незнания законодательства возникает состав преступлений. Закон четко регулирует, что если не явился по повестке — это уже уклонение от военной службы. Если призывник многие годы уклонялся от армии, не получая повестку, то теперь, чтобы избежать всплеска уголовных дел, должен быть переходный этап», — подчеркнул Курочкин.

Законопроект об отправке повесток в военкомат по почте вносился в Госдуму еще в марте 2017 года группой сенаторов во главе с Виктором Озеровым, тогдашним председателем комитета Совфеда по обороне. Однако законопроект остался без движения, поскольку не был согласован с правительством.

24 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву.