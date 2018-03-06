Прямой эфир

Более 1 млрд взыскали с неплательщиков алиментов в Москве за год

0
Фото: ТАСС/Красильников Станислав
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судебные приставы взыскали с должников по алиментам в Москве более 1 млрд рублей в 2017 году. Об этом сообщил глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Замородских.

«Большое внимание уделялось исполнению социально значимых категорий производств ... Всего в 2017 году взыскано по алиментным платежам более 1 млрд рублей», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, в отношении 24 тыс. неплательщиков были применены ограничительные меры в виде запрета на выезд за границу.

Ранее портал iz.ru писал, что к концу 2017 года задолженность россиян по алиментам достигла 100 млрд рублей. При этом выезд за пределы страны был запрещен более 4,5 млн неплательщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Счет по алиментам из интерната помог родителям найти «умершего» сына
Неплательщик алиментов сбил пристава и протащил его по двору в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017