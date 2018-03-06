Более 1 млрд взыскали с неплательщиков алиментов в Москве за год

Судебные приставы взыскали с должников по алиментам в Москве более 1 млрд рублей в 2017 году. Об этом сообщил глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Замородских.

«Большое внимание уделялось исполнению социально значимых категорий производств ... Всего в 2017 году взыскано по алиментным платежам более 1 млрд рублей», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, в отношении 24 тыс. неплательщиков были применены ограничительные меры в виде запрета на выезд за границу.

Ранее портал iz.ru писал, что к концу 2017 года задолженность россиян по алиментам достигла 100 млрд рублей. При этом выезд за пределы страны был запрещен более 4,5 млн неплательщиков.