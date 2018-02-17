В 2017 году увеличилось число запретов на выезд из РФ должников

В 2017 году более 4,5 млн россиян был запрещен выезд за пределы страны в связи с задолженностями по различным выплатам. Год назад таких должников было в полтора раза меньше — 3 млн человек.

В течение года «вынесено почти 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд», — сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

В результате применения этой меры «частично исполнены обязательства в рамках 1,4 млн исполнительных производств» — неплательщики погасили долгов на сумму 67,1 млрд рублей, уточняет «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, к концу 2017 года задолженность россиян только по алиментам достигла 100 млрд рублей. В новогодние каникулы приставы провели в крупных аэропортах специальную акцию для должников.