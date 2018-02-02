Приставы в 2017 году взыскали с водителей в Москве штрафы на 2,5 млрд руб.

В 2017 году судебные приставы взыскали с московских водителей штрафы ГИБДД на сумму около 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ведомстве отметили, что добровольно в ходе исполнительного производства приставам уплатили лишь 395 млн рублей из взысканных ими 2,45 млрд — а это 2,6 млн штрафов. Как сообщает RT, в 2017 году было зафиксировано рекордное число постановлений ГИБДД о взыскании штрафов, направленных приставами. За год на исполнении ФССП находилось 5,3 млн штрафов на сумму 5,5 млрд рублей. За последние два года в Москве были созданы 8 специализированных отделов судебных приставов по взысканию штрафов, пишет ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ГИБДД предупредила столичных водителей о гололедице на дороге.