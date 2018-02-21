Счет по алиментам из интерната помог родителям найти «умершего» сына

Счет по алиментам из интерната помог супругам из Волгограда найти сына, которого с рождения считали умершим. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области (ФССП).

Как стало известно, в 2011 году семейная пара отказалась от сына после его рождения из-за прогнозов врачей, которые считали, что ребенок не проживет больше недели.

Через пять дней после отказа родители всё же вернулись за малышом в роддом, но им сообщили, что ребенок скончался.

В конце 2017 года волгоградские приставы получили исполнительный документ о взыскании с супругов алиментов в пользу дома-интерната на содержание несовершеннолетнего ребенка.

«Судебный пристав-исполнитель при выходе в адрес, указанный в исполнительном документе, не обнаружил ни должников, ни имущества, принадлежащего им на праве собственности. Однако среди ответов на запросы в регистрирующие и контролирующие органы, был обнаружен лицевой счет гражданки, уклоняющейся от уплаты алиментов. Денежные средства на счету были арестованы», — говорится в сообщении ФССП.

На следующий день женщина явилась, чтобы выяснить причины ареста счета.

«Судебный пристав-исполнитель разъяснил ей о поступлении исполнительного листа о взыскании алиментов. Взглянув на документы, родительница упала в обморок. А после приведения ее в чувство выяснилось, что супружеская чета всё это время была в уверенности, что ребенок умер!» –– рассказали в ФССП.

В настоящий момент супруги обратились в суд за восстановлением родительских прав. Суд решил передать ребенка на воспитание законным родителям.