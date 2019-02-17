УФСИН Москвы переведет подростков в женский СИЗО

Несовершеннолетних юношей из мужского СИЗО №5 планируют перевести следственный изолятор №6 сообщил, сообщил начальник УФСИН Москвы Сергей Мороз на встрече с членами ОНК Москвы. Он пояснил, что в женском следственном изоляторе есть свободные места, а содержание в нем позволит изолировать юношей от влияния криминальной субкультуры.

«Разработан план по переводу несовершеннолетних подростков в СИЗО №6, где есть сто свободных мест. Женщины менее подвержены криминальной субкультуре, чем мужчины, поэтому перевод позволит надежнее изолировать подростков от нежелательного влияния», — сказал он.

Сергей Мороз добавил, что в следственный изолятор №6 планируется создать большой прогулочный дворик для занятий спортом, в том числе для игры в футбол. Он напомнил, что такой «прогулочный дворик» уже есть в СИЗО «Бутырка». Там уже прошел матч футболиста Павла Мамаева, который в настоящий момент находится в изоляторе, с сокамерниками.

Начальник управления воспитательной работы ФСИН Александр Матвиенко напомнил, что в 2015-2018 годах служба реализовывала специальную программу работы с несовершеннолетними, и одно из ее положений предусматривало изоляцию подростков от лидеров преступного мира.

«Подобные меры уже приняты в СИЗО некоторых городов, в частности, Красноярска и Орла. Разработан и направлен в Минюст законопроект, который, в случае его принятия позволит для дальнейшего отбытия наказания отправлять положительно характеризуемых осужденных не в колонии общего режима, а в колонии-поселения», — подчеркнул он.

ФСИН выступает с инициативой направления не в исправительные учреждения общего режима, а в колонии-поселения некоторых осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, достигших предельного возраста (19 лет) содержания в колониях для несовершеннолетних.

Ранее в пресс-службе ФСИН России рассказали, что сдачу нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предложили законодательно закрепить в качестве отдельного основания для поощрений осужденных