Кинули изолятор

В МВД разразился очередной коррупционный скандал — под следствием оказались генерал и отставной полковник. Замначальника полицейского главка ведомства по Красноярскому краю Александр Кузнецов и вышедший недавно на пенсию высокопоставленный офицер-тыловик подозреваются в превышении должностных полномочий. Следователи ставят им в вину подписание актов приемки работ по строительству изолятора, которые так и не были выполнены — стройфирма за пять лет лишь вбила несколько свай для фундамента. Из-за их действий в карман недобросовестных застройщиков утекли без малого 200 млн рублей бюджетных денег. В истории разбирался портал iz.ru.

Нехороший изолятор

Казалось, сама судьба была против строительства изолятора временного содержания — еще весной 2007 года на месте, где сегодня торчат сваи, планировали построить детскую площадку. Однако местные власти решили прописать в соседи обитателям жилого дома пенитенциарное учреждение. Как сообщает ГТРК «Норильск», горожане протестовали, даже устраивали пикеты с плакатами, но краевая администрация к ним не прислушалась. Деньги выделили и сообщили о начале стройки.

Как выяснил портал iz.ru, заказчиком проекта выступило краевое управление внутренних дел. В июле 2012 года был объявлен конкурс на строительство изолятора временного содержания, который выиграла компания «Вектор-95». Начальная цена составляла чуть больше 400 млн рублей, стоимость во время торгов была снижена до 371 млн 968 тыс. 816,25 рубля. Но речь в расследовании идет об одном из траншей, а не о всей сумме, которую ведомство должно было перечислить подрядчику.

кор1 Заместитель руководителя Главного управления МВД по Красноярскому краю Александр Кузнецов Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю/24.мвд.рф

«По результатам рассмотрения предоставленных службой собственной безопасности МВД России материалов в отношении замначальника ГУ МВД России по Красноярскому краю А.М. Кузнецова и бывшего замначальника тыла ГУ МВД России по Красноярскому краю А.А. Петручени возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»)», — сообщила официальный представитель регионального управления СКР Ольга Шаманская.

По версии следствия, в конце 2012 года офицеры подписали акты приемки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически не выполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД Норильска.

Общая сумма перевода составила около 200 млн рублей. За вычетом сделанного, а это вбитые сваи, ущерб составил около 190 млн рублей.

Согласно документам госзаказа, построить нужно было само здание, коммуникации, электросети, дизельную станцию, КПП, ограждение, пристройку, прогулочный двор. Также подрядчик должен был оборудовать здания и помещения видеонаблюдением, сигнализацией и прочим электрооборудованием.

Ничто из перечисленного не было исполнено, хотя большая часть перечня фигурировала в документах, на которых стоят подписи чиновников. На месте детской площадки красуется дюжина свай, вбитых в землю.

Следователи находятся только в начале расследования служебного преступления. В настоящий момент проводятся обыски и другие следственные мероприятия. Справедливости ради стоит отметить, что основания к возбуждению уголовного дела лежали на поверхности, поскольку оно оказалось тесным образом связано с другим расследованием. В отношении руководства «Вектора-95». Один из совладельцев организации — Юрий Бахтеев был осужден на 1,5 года лишения свободы за махинации при строительстве ИВС.

Проблемный, но любимый застройщик

«Вектор-95», согласно данным официального сайта госзакупок, заключил как минимум 11 контрактов с господрядчиками начиная с 2012 года. Среди заказчиков управление судебного департамента в Красноярском крае (контракты на разработку эскизного проекта и строительство Центрального райсуда Красноярска на общую сумму 263,4 млн рублей), МКУ «Архитектурно-планировочное бюро» (три контракта на долевое строительство жилых домов общей стоимостью почти 340 млн), МКУ «Управление капитального строительства» (контракт на строительство школы в селе Нижние Куряты Каратузского района и контракт на долевое строительство дома под переселение людей из аварийного жилья на общую сумму почти 413 млн), МКУ «Управление строительства и ЖКХ администрации города Канска» (контракт на участие в строительстве многоэтажки для переселения граждан из аварийного жилья суммой около 196 млн рублей).

кор2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

У конторы было три контракта с региональным управлением МВД, включая строительство ИВС. Два других договора касались постройки здания РОВД и сопутствующих монтажных работ в поселке Балахта на общую сумму 240 млн рублей. По большинству из перечисленных сделок исполнение заказа было прекращено — это касается, в частности, строительства отдела полиции в Балахте, здания суда, школы в Нижних Курятах. Неисполнение договоров связано с банкротством предприятия и изменением обстоятельств (например, при возведении школы ресурсоснабжающая организация отказалась от договора с компанией «Вектор-95» по подключению к временным электросетям).

В сентябре 2015 года эта контора была признана банкротом.

Причем непостроенный изолятор — не самый серьезный вред, причиненный этой организацией и ее шефом Юрием Бахтеевым госпроектам. Куда более существенным стало невыполнение обязательств по возведению одного из двух многоквартирных домов в Канске.

«По второму дому строительство остановлено, и с 17.12.2014 года работы не ведутся. По утверждению администрации, стоимость второго объекта составляет 95 млн 670 тыс. 300 рублей. По контракту срок окончания строительства — 31 марта 2014 года, а срок передачи заказчику — 30 июня 2014 года. Сегодня, 3 декабря 2015 года, дом не построен, стройка заморожена, ООО «Вектор-95» признано банкротом», — писал Евгений Иванов, депутат Канского городского совета в региональном издании «Аргументы недели. Енисей».

Скандал с пристройкой

Как выяснил портал iz.ru, проблемы у обласканного правоохранителями застройщика начались с небольшой пристройки к Аграрному университету, выполненной «Вектором-95» в нарушение норм действующего законодательства. По сути, новый флигель, примыкающий к историческому зданию на улице Ленина, дом 117, в Красноярске был самостроем. Помещение сдавали под кафе несколько лет. Как сообщал телеканал tvk6.ru, бывшее руководство КрасГАУ пыталось узаконить строительство пристройки постфактум. Строительная компания не смогла взыскать деньги за работу и передала долги другим фирмам. Сумма долга, которую пытались взыскать с образовательного учреждения, составила в итоге около 65 млн рублей. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, и в декабре 2014 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.

кор3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как сообщал портал антикоррупционного движения «Свиноярск», бывший ректор вуза, при руководстве которого была оформлена пристройка, Николай Цугленок приходится отцом реальному владельцу, председателю совета директоров «Вектора-95» Василию Цугленку. К слову, по данным портала egrul.nalog.ru, учредителями организации числятся Алексей Туровцев и Юрий Бахтеев.

Так охарактеризовал стиль ведения хозяйственной деятельности Василия Цугленка красноярский портал iamreporter.ru: «У Василия Николаевича Цугленка есть несколько компаний. Во всех он значится как учредитель, и большинство из них либо уже закрыты, либо находятся в стадии банкротства».

Как писал «Коммерсант», в итоге старшему Цугленку вменили присвоение 1,7 млн бюджетных средств через аффилированные структуры, получившие контракт на проведение энергоаудита вуза. Он был отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался глава компании-подрядчика ООО «ГАУ — Энергоаудит» Иван Вразовский. 9 ноября 2017 года оба отделались условным сроком. Цугленок получил 2,5 года, его сообщник — три.

Учитывая такие системные проблемы и откровенно провальную работу с партнерами, остается лишь догадываться, как конторе «Вектор-95» удавалось запросто получать многомиллионные контракты. Не исключено, что офицеры МВД — не последние из контрагентов «Вектора», которых может коснуться уголовное преследование.