Строители похитили 7 млн рублей у МВД при ремонте здания ГУСБ

Руководители нескольких коммерческих организаций похитили более 7 млн рублей при строительстве здания Главного управления собственной безопасности МВД в Москве.

Сообщается, что руководители организаций предоставили сфальсифицированные документы о выполнении работ и на основании них незаконно получили денежные средства на сумму более 7 млн рублей в качестве оплаты, сообщает «Газета.ру».

Также информированный источник сообщает, что в схему мошенничества были вовлечены не только сотрудники организаций, но и работники ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД».

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия, чтобы установить всех причастных к преступлению, сообщает ИА «Ура.ру».