Генпрокуратура выявила хищение средств при утилизации химоружия

Генеральная прокуратура завела уголовное дело в связи с хищением средств, которые были выделены на утилизацию химоружия. Об этом рассказал глава надзорного органа Юрий Чайка.

«Возбуждено уголовное дело по факту хищения с использованием 20 подставных организаций 1,5 млрд рублей бюджетных средств из 4 млрд, выделенных в рамках госпрограммы уничтожения химического оружия», — сообщил генпрокурор на итоговой коллегии ведомства.

При этом дополнительных деталей он не привел.