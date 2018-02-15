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Недобросовестные фирмы нанесли ущерб российскому ОПК на 20 млрд руб.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генеральный прокурор Росси Юрий Чайка рассказал, что сотрудники надзорного органа выявили тысячи недобросовестных компаний, которые нанесли немалый ущерб предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

«За последние два года выявлено более 3,6 тыс. таких фирм, причинивших ущерб оборонным предприятиям на почти 20 млрд рублей», — заявил Чайка на заседании коллегии.

По его словам, прокуроры принимали все необходимые меры для возвращения средств.

Кроме того, как рассказал генпрокурор, более тысячи российских чиновников лишились работы за нарушения антикоррупционных требований в 2017 году.

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